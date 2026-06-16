MOL: Ako postanemo većinski vlasnik NIS-a obezbedićemo dalji razvoj kompanije

Serbian News Media pre 2 sata
MOL: Ako postanemo većinski vlasnik NIS-a obezbedićemo dalji razvoj kompanije

Mađarska MOL Grupa je danas, povodom potpisivanja Akcionarskog sporazuma sa Vladom Srbije kojim se definiše budući model upravljanja Naftnom industrija Srbije ( NIS), saopštila da će, ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a, obezbediti njegov dalji razvoj, sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada Rafinerije nafte Pančevo.

Pored zaključenja kupoprodajnog ugovora, za realizaciju transakcije neophodna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL Grupa nastavlja pregovore sa ruskom kompanijom Gasprom njeft o preuzimanju njenog vlasničkog udela od 56,15 odsto u NIS-u, navodi se u kompanijskom saopštenju. Dodaje da sporazum koji je potpisan sa državom Srbijom, kao manjinskim akcionarem NIS-a, omogućava MOL Grupi da, kao većinski akcionar, preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje
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