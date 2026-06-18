ANEM: Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

Sinoć u 20 h, ispred Narodne skupštine Republike Srbije, napadnut je Veran Matić, novinar, predsednik ANEM-a i predstavnik tog udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, saopštio je ANEM.

Matić je napadnut u trenutku dok je svojim mobilnim telefonom snimao javno okupljanje više desetina građana, koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama, navodi se u saopštenju. Iako Matiću razlozi za okupljanje nisu bili poznati, procenio je da je u pitanju događaj od javnog interesa, te je u cilju informisanja građana načinio nekoliko fotografija i snimaka, dodaje se. Dok se kretao u pravcu stepenica koje vode do glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, prišao mu