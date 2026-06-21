Nemci slave Undava – dva gola za preokret i tri boda protiv „slonova“

Sputnik pre 1 sat
Nemci slave Undava – dva gola za preokret i tri boda protiv „slonova“

Nemačka slavi „zlatnog džokera“ Deniza Undava, koji je sa dva gola najzaslužniji za preokret protiv Obale Slonovače u meču drugog kola Grupe E na SP – 2:1 (0:1). „Slonovi“ su poveli u 30. minutu preko Kesija, da bi Undav koji je ušao u 60. minutu, pogađao u 68. i 94. minutu za važna tri boda.

„Panceri koji su na premijeri demolirali Kurasao rezultatom 7:1, bili su izraziti favoriti, ali tu ulogu u Kanadi, u Torontu, nisu uspeli da opravdaju. Iako su bolje otvorili meč, stvarali više prilika i pretili Jaji Fofani, mreže su mirovale Gol Aleksandra Pavlovića poništen je u 21. minutu zbog prekršaja nad golmanom u jednom vazdušnom duelu. Stekao je utisak da je mogao da se gleda VAR, ali glavni sudija je bio izričit i nije bilo provere. Pavlović je nadvisio
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