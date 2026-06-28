Rasel pobednik trke F1 u Austriji

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Austrije. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Rasel je na stazi Špilberg zabeležio sedmi trijumf u karijeri, ujedno drugi u aktuelnoj sezoni. Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, kojem je ovo drugi podijum u sezoni, dok je treća pozicija pripala Raselovom timskom koleg Andrei Kimiju Antoneliju. Četvrti je kroz cilj prošao vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je završio Luis Hamilton iz Ferarija, a šesto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz Red Bula. Bodove su osvojili još aktuelni svetski prvak Lando