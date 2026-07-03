Siner siguran, kraj za Medvedeva

Sputnik pre 1 sat
Siner siguran, kraj za Medvedeva

Najbolji teniser sveta Janik Siner plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je u trećem kolu pobedio Amerikanca Džensona Bruksbija rezultatom 6:4, 6:3, 6:4 za dva sata i 15 minuta igre. Za razliku od Sinera koji je bio siguran, ruski teniser Danil Medvedev iznenađujuće je poražen od Nemca Jana-Lenarda Štrumfa u tri seta.

Italijanski teniser je bez većih problema došao do pobede za plasman narednu rundu grend slema u Londonu. Branilac trofeja će u osmini finala igrati protiv Japanca Šintara Močizukija, koji je izbacio Španca Rafaela Hodara rezultatom 1:6, 7:6 (7:5), 6:1, 6:1. Ruski teniser Danil Medvedev poražen je u trećem kolu Vimbldona poražen od Nemca Jana-Lenarda Štrufa sa 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5. Štruf će u osmini finala Vimbldona igrati protiv pobednika meča između
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