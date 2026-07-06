Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 32 stepena

RTK pre 37 minuta
Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 32 stepena
U utorak, 7. jula će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 12 do 32 stepena. Narednih nedelju dana
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