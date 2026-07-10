Novosađani i bez tople protočne vode

NoviSad.com pre 47 minuta
Novosađani i bez tople protočne vode

Novi Sad – Osim što su stanovnici Novog Sada, delova Petrovaradina i Sremske Kamenice danas bez vode ili sa smanjenim pritiskom, deo Novosađana ostao je i bez tople protočne vode.

To se odnosi na građane koji dobijaju protočnu toplu vodu iz Novosadske toplane. Kako navode iz Toplane, razlog je upravo smanjenje pritiska ili potpuni prekid vodosnabdevanja. Normalizacija u isporuci tople vode očekuje se po završetku radova „Vodovoda“ i uspostavljanju redovnog režima vodosnabdevanja. Podsetimo, zbog radova JKP „Vodovod i kanalizacija“ ceo Novi Sad i niži delovi Petrovaradina danas do 18 časova imaju smanjen pritisak vode ili je uopšte nemaju. A
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