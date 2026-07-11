Pisac Vladimir Arsenijević napadnut u centru Beograda

Napadači su mu oduzeli telefon tokom incidenta Arsenijević tvrdi da ga je napala grupa od 20 do 30 huligana Pisac i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević napadnut je rano jutros, ispod Brankovog mosta u Beogradu.

Incident se dogodio jutros oko 8.50 sati u Karađorđevoj ulici nakon što je Arsenijević izašao iz taksija, a kada je, nakon međusobne verbalne rasprave, više NN lica piscu zadalo udarce rukama. "Jutros kada sam došao da počistim prostor na kojem je planiran događaj komemoracije žrtvama Srebrenice, grupa huligana me je brutalno napala, udarala u glavu, šutirala. Bilo ih je od 20 do 30 ", naveo je Vladimir Arsenijević. Kako je naveo, grupa napadača oduzela mu je i