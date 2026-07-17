Vučić: Ako izgubimo, odmah ću čestitati

Vreme pre 2 sata
Vučić: Ako izgubimo, odmah ću čestitati

Aleksandar Vučić je ponovo pozvao političke protivnike na dijalog, navodeći da je razgovor suština demokratije i da je svima potrebna ujedinjena Srbija

Navodeći da njegovi politički protivnici misle da će pobediti na izborima, jer tako govore „njihova istraživanja“, Vučić je u video objavi na Instagramu poručio da, pošto se izbori bliže, želi da napravi najbolje moguće demokratske uslove i sigurnu tranziciju vlasti. Vučić je rekao da će „sat ili dva“ nakon zatvaranja biračkih mesta čestitati protivnicima na pobedi, što očekuje i od njih ukoliko rezultat bude drugačiji – da čestitaju onima koji su pobedili, pruže
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