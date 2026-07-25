Pred nama sunčan dan, maksimalna temperatura do 29 stepeni

Pred nama sunčan dan uz prijatnu temperaturu. Vazdušni pritisak iznad naših predela je u porastu. To je uslovilo prestanak padavina i razvedravanje, pa će iznad većeg dela regiona danas biti sunčano i malo toplije nego prethodnih dana. U nastavku dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 25 do 29 stepeni. U nedelju u Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano.