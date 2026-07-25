Vraćaju se vrućine

Pre podne sunčano, a popodne lokalni razvoj oblaka sa sunčanim periodima i prijatno toplo, bez vrućine.

Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak oko normale. Maksimalna temperatura od 26°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 22°C. U nedelju sunčano i znatno toplije nego u subotu uz vrućinu u svim krajevima. Popodne razvoj oblaka, a krajem dana su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C u Požegi do 19°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 32°C do 35°C.