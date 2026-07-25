Vremenska prognoza 26. jul 2026.

Toplije i tokom dana pretežno sunčano. Ali kasnije posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblacnosti bice moguca kisa ili pjusak sa grmljavinom. Na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima i na Kosovu i Metohiji ce biti i vetrovito vreme. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najvisa dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu suncano i toplije tokom dana, uz umeren juzni vetar. Kasnije posle podne u pojedinim delovima grada moguca kisa ili letnji pljusak. Jutarnja temperatura 13 najvisa dnevna 32

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.07.2026. Nedelja: Pretežno sunčano i toplije. Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji povremeno i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 8 do 17, a najviša od 30 do 34 stepena.