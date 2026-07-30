Uhapšen Željko Kerum

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
Uhapšen Željko Kerum

Uhapšen je hrvatski preduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako javlja Slobodna Dalmacija, do hapšenja je došlo sinoć u Veloj Luci. Slobodna Dalmacija saznaje da se radi o hapšenju vezanom uz "aferu Konoba Pršut" koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. Ta afera vezana je za bespravnu gradnju i sumnjivu legalizaciju objekta u njegovom vlasništvu. Željko Kerum je hrvatski preduzetnik i političar, najpoznatiji kao bivši gradonačelnik Splita. Bio je na toj funkciji od 2009. do 2013. godine, a osnivač je i predsednik
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