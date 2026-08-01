VIDEO Albanac provocirao usred Beograda, pa dobio batine

Nova pre 3 sata
VIDEO Albanac provocirao usred Beograda, pa dobio batine

Prvi UFC događaj ikada u Beogradu održava se ovog vikenda a Denis Buzukja je izazvao reakciju čim se pojavio.

Buzukja, američki borac albanskog porekla, izašao je ogrnut albanskom zastavom. Srpski navijači skandirali su "Kosovo je Srbija". Već je Buzukja znao da provocira, pa je i srpskoj publici dobro poznat. Ovoga puta je poražen od Bogdana Grada. Pogledajte kako je Albanac dobio batine. The controversial submission ending as Bogdan Grad tries to finish the arm triangle! Dennis Buzukja protests right away and he may have a case. #UFCBelgrade pic.twitter.com/h6MLo7M9Ru
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