Drama u Londonu: Automobilom među pešake, zatvoren muzej (VIDEO)

Nekoliko ljudi povređeno je danas u Londonu kada je automobil skrenuo na trotoar i naleteo na pešake. Nekoliko lakše povređenih. Vozač je uhapšen na licu mesta. Policija navodi da je reč o sudaru.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF— Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) October 7, 2017 Incident se dogodio