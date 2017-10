Crno-beli nasmejani pošli Na albanski ispit Đukić poveo 21 igrača na megdan sa Skenderbegom

Bivši vezista Crvene zvezde u razgovoru za MONDO prisetio se blistavih trenutaka svoje karijere i najavio ponovni duel sa londonskim "tobdžijama".

Foto: MN Press Milosavljević do Pižona, on petom do Blagojevića, centaršut spoljnom, Dule Savić iz prve i – gol! Gol u 87. minutu za Arsenal – Crvena zvezda 1:1 u Londonu i prolaz u četvrtfinale tadašnjeg UEFA kupa, pošto je