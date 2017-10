U ponedeljak kiša, na planinama sneg

Novi magazin pre 2 sata

U Srbiji će ujutro po kotlinama i dolinama ponegde biti kratkotrajna magla, a tokom dana uglavnom sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do 12 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.