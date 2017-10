4. decembar – Dan borca; "Neprihvatljivo"

BEOGRAD: Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević‚ danas je, upitan da prokomentariše inicijativu koju je pokrenuo ministar odbrane Aleksandar Vulin da se 4. decembar uvede kao Dan boraca, rekao da je inicijativu dobio i da postoji odbor koji raspravlja o tome, ali da on lično smatra da je tako nešto potrebno.

"Videćemo koji će to biti dan i javnost će biti obaveštena, to su pitanja za odbor koji treba da zaseda i vidi koji će to biti dan i da li će generalno tu inicijativu da usvoji", rekao je Đorđević u izjavi za medije u