"U mojoj školi je pucnjava, zaključan sam i bojim se": Dečak sa Floride postavljao slike na Tviteru U toku napada

Korisnik Tviter naloga pod imenom Ejdan postavio je nekoliko fotografija iz škole Stounmen Daglas na Floridi, u kojoj je, zajedno sa drugim učenicima ostao zaključan usled pucnjave.

Blic pre 11 sati | M.M.

U prvom tvitu, objavljenom pre oko dva sata, Ejdan je kratko napisao "Upravo se nalazim u školskoj pucnjavi..." My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb— Aidan (@TheCaptainAidan) February 14, 2018 Nedugo zatim, objavio je dve fotografije na kojima se vidi da sedi na podu, sakriven iza školskih klupa i da se u učionici nalazi još dece. Njih je pratio natpis: "U mojoj školi...