"SAD ne znaju sa kim imaju posla": Erdogan: Turska neće odbaciti ruski raketni sistem S-400

Blic pre 6 sati

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan poručio je da Turska, uprkos stavu SAD, neće odbaciti ruski raketni sistem S-400. - SAD ne shvataju sa kim imaju posla.

Vi ste rekli da mi vratimo S-400 nazad u Rusiju. Ali mi nismo plemenska država, mi smo Turska - rekao je Erdogan. On je dodao da SAD mogu da koriste sankcije kakve god žele. - Kakve god bi sankcije mogle biti, ne odlažite sa njihovim izricanjem - naglasio je Erdogan, prenio je TASS. On je podsetio da je Turska dala novac za američku petu generaciju borbenih aviona F-35, ali SAD do sada nisu isporučile nijedan. Erdogan je potvrdio u petak da su probna lansiranja