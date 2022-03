Danas u Srbiji sunčano, temperatura do 22 stepena

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično uz slab mraz, a potom će vreme biti sunčano i toplo, najavio je Republički Hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, a na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od minus četiri do pet stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena. I u Beogradu će jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a vreme će potom biti sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od nule do pet stepeni, a najviša oko 20. **** BONUS VIDEO: Najava novine NOVA za 24. Mart: ***