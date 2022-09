Koliko čučnjeva je potrebno da bi rezultati bili vidljivi?

Iako su čučnjevi jedna od najpopularnijih vežbi, za koju nam nisu potrebna ni dodatna oprema, a mogu se raditi bilo gde, često ne umemo da procenimo koliko ih je potrebno uraditi da bi imali pravi efekat.

Koji je to magični broj, koliko nam čučnjeva treba u dnevnoj rutini, da bismo videli rezultate, a da opet to uradimo na pravilan način i izbegnemo neželjene efekte? Više ne moramo da nagađamo jer su stručnjaci došli do tačnog broja, koji je mnogima od nas verovatnp iznenađujuć. Čučnjevima se troši više kalorija nego mnogim drugim vežbama, jačaju se mišiće gluteusa i bedara, ubrzava se metabolizam i poboljšava držanje tela. Treneri tvrde da je za najbolje rezultate