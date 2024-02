Natprosečno toplo vreme cele sedmice, biće do 23 stepena: RHMZ objavio kada stiže zahlađenje i sneg

tokom cele sedmice dnevna kolebanja temperature će biti izražena, naročito van većih urbanih sredina u centralnoj i južnoj Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je na svom sajtu da nas u toku cele sedmice očekuje natprosečno toplo vreme. - Biće pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena. U petak i za vikend, od 9. do 11. februara biće vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar - navodi RHMZ. Dodaje se da nas prve padavine lokalnog karaktera očekuju u nedelju, 11.