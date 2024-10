Putin: Nadam se da je Zapad čuo moja upozorenja

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je nadu da je Zapad “čuo” njegova upozorenja oko mogućeg odobravanja Ukrajini da gađa rusku teritoriju “zapadnim oružjem”.

– Ništa mi nisu rekli o tom pitanju, nadam se da su čuli, jer naravno biće potrebno da i mi donesemo određene odluke kao odgovor – upozorio je Putin u intervjuu koji je danas postavio na društvenu mrežu Telegram novinar iz pula ruskog predsednika. Ukrajina traži odobrenje da gađa mete unutar ruske teritorije raketama koje su joj dale zapadne zemlje. SAD su do sada to odbijale iz straha da bi to moglo da dovede do direktnog sukoba sa Rusijom. Putin je u septembru