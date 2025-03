Trump ponovo napao Zelenskog: SAD to neće još dugo podnositi

Zelenski je izjavio kako vjeruje da će Amerika nastaviti pomagati Ukrajini, bez obzira na njegov narušeni odnos sa Trumpom.

Američki predsjednik Donald Trump danas je ponovno kritizirao predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je, kako je prenio AP, rekao da je “kraj rata sa Rusijom veoma daleko”, javlja reporter Al Jazeere Ivica Puljić. “To je najgora izjava koju je mogao dati i Amerika to neće još dugo podnositi. To je ono o čemu sam govorio, on ne želi mir sve dok ima američku potporu, a Europa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može obaviti posao