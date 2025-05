Kako je nastao i šta znači izraz „Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje“? Izraz „Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje“ je poznata narodna izreka koja znači da je uspeh još slađi ako dođe nakon svih teškoća, kada su svi mislili da nije moguće ili su već odustali.

Ova izreka potiče iz narodnih mudrosti koje su se prenosile kroz generacije. Koristila se kao podstrek za izdržljivost i veru da na kraju, uprkos teškoćama, dolazi uspeh. Može se povezati sa mnogim životnim situacijama, od borbi na poslovnom planu do ličnih izazova, a najčešće se koristi kada neko postigne cilj uprkos svim preprekama. Slična izreka postoji i u drugim jezicima, kao što je engleski izraz „He who laughs last, laughs best“, što znači isto. Danas se