Ukrajinska Rada imenovala dosadašnjeg premijera Denisa Šmigalj za novog ministra odbrane

Ukrajinska Vrhovna Rada izglasala je danas predlog o imenovanju bivšeg premijera Denisa Šmigalja za novog ministra odbrane.

Govoreći o svojim prioritetima, Šmigalj je rekao da je zadatak Ministarstva odbrane Ukrajine da svakom vojniku bude obezbeđeno sve, od municije, najnovijih komunikacionih tehnologija, blagovremenih isplata do medicinske podrške. - Drugi zadatak je povećanje naoružanja do kapaciteta koji će slomiti sposobnost neprijatelja da nastavi rat. Pre svega, to je povećanje sopstvene proizvodnje. Naš treći zadatak je neprekidan rad Ministarstva odbrane - rekao je Šmigalj