Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, među njima i Srbija

Carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp stupile su na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

Odmah posle ponoći po lokalnom vremenu, carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz. Prema ranijim najavama, Tramp je za Srbiju odredio carinsku stopu od 35 odsto. Nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao