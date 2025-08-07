Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, među njima i Srbija

Moj Novi Sad pre 1 sat
Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, među njima i Srbija

Carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp stupile su na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

Odmah posle ponoći po lokalnom vremenu, carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz. Prema ranijim najavama, Tramp je za Srbiju odredio carinsku stopu od 35 odsto. Nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Nova ekonomija pre 22 minuta
Oglasio se Tramp: Od danas, sve što ide iz Srbije u SAD biće oporezovano sa 35 odsto! Carine stupaju na snagu

Oglasio se Tramp: Od danas, sve što ide iz Srbije u SAD biće oporezovano sa 35 odsto! Carine stupaju na snagu

Blic pre 17 minuta
Nakon uvođenja carina, Brazil hitno traži pomoć: Tramp im zabiberio

Nakon uvođenja carina, Brazil hitno traži pomoć: Tramp im zabiberio

Telegraf pre 37 minuta
Šta to Srbija tačno izvozi u SAD i koliko ćemo biti pogođeni Trampovim carinama?

Šta to Srbija tačno izvozi u SAD i koliko ćemo biti pogođeni Trampovim carinama?

Euronews pre 1 sat
Američki pohod na Indiju

Američki pohod na Indiju

Vesti online pre 1 sat
Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate…

Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate (foto)

Blic pre 2 sata
Trampove carine danas stupile na snagu: Sada najavio tarifu od 100 odsto! Na udaru čak 70 zemalja - pogođena i Srbija

Trampove carine danas stupile na snagu: Sada najavio tarifu od 100 odsto! Na udaru čak 70 zemalja - pogođena i Srbija

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DeficitTrgovinski deficitMarko ĐurićDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Nova ekonomija pre 22 minuta
Potpredsednica EU: Akcije Izraela u Gazi veoma liče na genocid

Potpredsednica EU: Akcije Izraela u Gazi veoma liče na genocid

Beta pre 37 minuta
Od sutra na snazi Evropski akt o slobodi medija: Zaštita nazavisnosti i pluralizma u medijima

Od sutra na snazi Evropski akt o slobodi medija: Zaštita nazavisnosti i pluralizma u medijima

Radio 021 pre 7 minuta
Lažna medicinska sestra pregledala više od 4.000 pacijenata

Lažna medicinska sestra pregledala više od 4.000 pacijenata

BBC News pre 37 minuta
U Portugalu uhapšen policijski kapetan zbog sumnje na krijumčarenje 1,5 tona kokaina

U Portugalu uhapšen policijski kapetan zbog sumnje na krijumčarenje 1,5 tona kokaina

RTV pre 37 minuta