"Ovo je pet scenarija za kraj rata u Ukrajini": Samo jedan ne odgovara Putinu

Mogućnost sastanka između Donalda Trampa i Vladimira Putina dugo se pominje, ali pitanje je zašto bi bilo koja strana to želela sada.

Američki predsednik Donald Tramp je uveren da može da upotrebi svoju ličnu snagu kako bi posredovao u postizanju dogovora i prekinuo višemesečnu nepopustljivost Moskve. Uprkos Putinovoj nedavnoj izjavi da su ruski i ukrajinski narod jedno i da gde god kroči ruski vojnik, tu je Rusija, Tramp se i dalje nada da može da ubedi Kremlj da pristane na prekid vatre . S druge strane, ruski lider Vladimir Putin pokušava da kupi vreme. Već je u maju odbacio bezuslovni predlog