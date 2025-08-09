Tramp posredovao dogovoru koji će razbesneti Putina: Pomirili se zakleti neprijatelji

Azerbejdžan i Jermenija juče su potpisali mirovni sporazum, postignut uz posredovanje SAD-a.

Očekuje se da će sporazum, zaključen tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, podstaći privrede dveju zemalja nakon decenija sukoba. Tramp je izjavio da su se dve zemlje obavezale na prekid borbi, uspostavljanje diplomatskih odnosa i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta. Sporazum uključuje ekskluzivna prava SAD-a na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, za koji Bela kuća tvrdi da će omogućiti veći izvoz energije i