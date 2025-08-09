Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Jermenija i Azerbejdžan se od 1990-ih spore oko granica i statusa etničkih enklava unutar svojih teritorija, naročito u regionu Karabah. “Mesecima govorim da neće biti rata između Jermenije i Azerbejdžana, da će biti mir. Danas možemo reći da je mir postignut”, rekao je Pašinjan novinarima nakon potpisivanja sporazuma u Beloj kući. Pašinjan je sporazum potpisao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a njih je u Vašingtonu ugostio predsednik Sjedinjenih