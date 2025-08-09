Putin će biti prvi ruski lider koji će posetiti Aljasku; Zelenski o zahtevu Moskve za razmenu teritorija

Rat u Ukrajini – 1.263. dan. Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Iz Moskve potvrdili susret dvojice predsednika. Ukrajina je spremna za stvarna rešenja koja mogu doneti mir, ali Ukrajinci neće dati svoju zemlju osvajačima, kaže predsednik Volodimir Zelenski. Savet EU odobrio je isplatu od više od 3,2 milijarde evra pomoći Ukrajini.

Ušakov: Pozvali smo Trampa na drugi samit u Moskvu Rusija i Sjedinjene Američke Države su bliski susedi, graniče se jedna sa drugom. I čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani samit lidera dve zemlje održi na Aljasci, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. Istovremeno, sledeći samit lidera Rusije i SAD, kako je rekao Ušakov, očekuje se u Rusiji. "Ako gledamo unapred, onda, prirodno,