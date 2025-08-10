Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Beta pre 1 sat

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da iza presude Suda BiH protiv njega stoji Velika Britanija, koja želi da ga ukloni sa političke scene kako bi na prostor Bosne i Hercegovine mogla da prebacila migrante iz te zemlje.

"Videli ste ko je prvi reagovao posle ove praviosnažne presude suda BiH, britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli", rekao je Dodik, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije RS (RTRS).

Dodao je da je o deportovanju migranata iz Velike Britanije u BiH prilikom svoje posete Sarajevu govorio i ministar spoljnih poslova te zemlje Dejvid Lemi.

Naveo je da nisu mogli da ga krivično gone za bilo šta, pa su našli način da ga presude, jer "ne poštuje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita".

"Onda su našli servilne muslimane da, po odluci Švabe, fašiste, procesuiraju Milorada Dodika, kao što su ustaše tokom Drugog svetskog rata kupili moju porodicu i streljali", kazao je Dodik.

Ocenio je da Velika Britanija stoji i iza udara na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. "U trenucima kada imate kompaktnu, snažnu Srbiju predvođenu Vučićem, vi imate destabilizaciju Srbije. Sad se uvalio taj crv podela u samoj Srbiji, da bi bila slabija i to mogu da smisle samo ovi smrdljivi Britanci".

Tokom emisije Dodik je izneo niz optužbi na račun visokog predstavnika Kristijana Šmita, zapretvši mu - "Neka dođe u RS, da vidi kako će se provesti".

Teško je napao i opozicione stranke u RS, nazvavši ih izdajničkim i servilnim prema političkom Sarajevu.

Glavnog tužioca BiH Milanka Kajganića nazvao ne "našim srpskim gadom", od koja je, kako je kazao, počeo sudski proces protiv njega, jer je "nejak tip, koji zbog svog komoditeta nije sprečio radnje koje su skovali muslimani i bivši američki ambasador u BiH Majkl Marfi".

Izneo je i optužbe protiv Sudije Sene Uzunović, koja je donela prvostepenu presudu u njegovom slučaju.

"Onda se optužnica šalje sudiji koja je muslimanka, koja je bila na listi za Evropski sud, kad sam ja bio član Predsedništva BiH. Ali, pošto se pokazala kao navijački nastrojena za muslimane, onda ja nisam dozvolio da ona bude na listi za Evropski sud. I onda ona mene dočekuje u tom Sudu", naveo je Dodik.

Još je rekao da je Sena Uzunović je bila "ratni sudija muslimana u Konjicu", koja tokom rata nije želela da sudi zločine počinjene nad Srbima u Bradini kod Konjica.

Dalje je naveo da se na svim važnim svetskim adresama "više zna RS nego za BiH", preciziravši da se o aktuelnoj situaciji u RS i BiH "zna u svim velikim svetskim centrima - od Moskve, Pekinga, do Vašingtona, te da je RS značajno angažovala pristup novoj američkoj administraciji".

"Republika Srpska nikada nikada više neće imati priliku da bude predmet, čak i perifernog pominjanja na forumima kakav je ovaj koji će se održati između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa", rekao je Dodik.

Optužio je Evropsku uniju (EU) da "bezočno laže" u vezi sa situacijom u BiH. "Sad njihovi zvaničnici u BiH govore da je u redu to što radi Kristijan Šmit. EU je postala ozbiljan problem. Mi vidimo šta se dešava oko Ukrajine, da je tamo potrošen ogroman novac. Vidimo potpunu militarizaciju Nemačke", ocenio je Dodik.

Prema njegovim rečima, EU "u vrednosnom smislu definitivno ne postoji".

(Beta, 10.08.2025)