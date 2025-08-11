Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Insajder pre 6 sati
Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univetzitet u Beogradu (UB) saopštio je danas da su u prvom upisnom roku za školsku 2025/26. godinu na 31 fakultetu upisana 10.984 studenta, 538 manje nego prošle godine, kao i da je preostalo 4.325 mesta.

U saopštenju se navodi da su 7.592 studenta upisana na budžet, dok je preostalo 2.210 budžetskih mesta, kao i da su upisana 3.392 samofinansirajuća studenta, a preostalo je 2.115 mesta. Po programu afirmativnih mera - studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti, upisana su 72 studenta, ističe se u saopštenju. Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i preostalo je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Novi dan: Manje interesovanje za amfiteatar

Novi dan: Manje interesovanje za amfiteatar

N1 Info pre 4 sati
U prvom upisnom roku na bu upisano skoro 11.000 studenta, evo koliko je mesta ostalo za drugi krug i gde

U prvom upisnom roku na bu upisano skoro 11.000 studenta, evo koliko je mesta ostalo za drugi krug i gde

Blic pre 6 sati
Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

RTV pre 7 sati
Upis na Beogradski univerzitet: Smanjen broj upisanih, prazna mesta na nastavničkim smerovima

Upis na Beogradski univerzitet: Smanjen broj upisanih, prazna mesta na nastavničkim smerovima

Serbian News Media pre 7 sati
Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Nedeljnik pre 7 sati
Upis na fakultete u Beogradu: Šta kažu podaci?

Upis na fakultete u Beogradu: Šta kažu podaci?

Vesti online pre 7 sati
U prvom upisnom roku na bu upisano skoro 11.000 studenta, evo koliko je mesta ostalo za drugi krug i gde

U prvom upisnom roku na bu upisano skoro 11.000 studenta, evo koliko je mesta ostalo za drugi krug i gde

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Društvo, najnovije vesti »

Na Kosovu aktivna 24 požara

Na Kosovu aktivna 24 požara

N1 Info pre 41 minuta
Milićević u Arilju otvorio još jedan kamp za decu iz dijaspore

Milićević u Arilju otvorio još jedan kamp za decu iz dijaspore

RTV pre 46 minuta
Đurić: Ambasadorska konferencija u Prištini cinizam, politika Kurtija suprotnost diplomatiji

Đurić: Ambasadorska konferencija u Prištini cinizam, politika Kurtija suprotnost diplomatiji

RTV pre 11 minuta
Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Cenzolovka pre 51 minuta
Otvoren prvi inkluzivni turistički objekat na Goliji za osobe sa invaliditetom

Otvoren prvi inkluzivni turistički objekat na Goliji za osobe sa invaliditetom

Serbian News Media pre 31 minuta