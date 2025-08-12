Izraelski naseljenici pojačavaju kampanju proterivanja Palestinaca iz Zapadne obale

Meir Simha je pristao na razgovor, ali je želeo da to bude na posebnom mestu, jer je za njega ovo posebno vreme.

U području gde su nacija, vera i rat neraskidivo povezani sa politikom i posedovanjem zemlje, Simha je odabrao hladovinu ispod smokve, pored izvora sveže vode. Iz njegovog prašnjavog automobila, male Tojote opremljene terenskim gumama, izvadio je bocu soka od voća i povrća. „Ne brinite, nema dodatog šećera“, rekao je dok je sipao napitak u plastične čaše. Simha je vođa grupe jevrejskih naseljenika koji postepeno menjaju veliki deo valovitog terena južno od Hebrona,