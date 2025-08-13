Tramp i Zelenski danas na virtuelnom sastanku uoči samita na Aljasci

Nedeljnik pre 25 minuta
Tramp i Zelenski danas na virtuelnom sastanku uoči samita na Aljasci

Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp za danas planira onlajn sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, objavio je BBC.

Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za američki CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći navode iz Kremlja, piše da su telefonom podelili informacije o samitu na Aljasci. Rusija i Severna Koreja su produbile svoje veze u oblasti bezbednosti otkako je počela invazija na
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski u Berlinu, sastanak sa Mercom pa video-samit sa Trampom, Ruteom i liderima EU

RTV pre 0 minuta
Noćna mora Ukrajine: Tramp toliko želi Nobelovu nagradu za mir da je spreman da je izda

Danas pre 5 minuta
Tramp danas na vurtuelnom sastanku sa evropskim liderima i Zelenskim

Danas pre 35 minuta
Zelenski predstavio plan za okončanje rata Primirje, pregovori, bezbednosne garancije

Dnevnik pre 15 minuta
Danas hitan sastanak evropskih lidera sa Trampom: Učestvovaće i Vladimir Zelenski

Večernje novosti pre 25 minuta
Tenzije rastu pred samit Tramp-Putin: Zelenski strahuje od “razmene teritorija”

Serbian News Media pre 1 sat
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 1 sat
Vijesti: "Crnogorska plovidba" ostala bez ijednog broda - oba prodala Turcima?

N1 Info pre 25 minuta
Situacija sa požarima u Crnoj Gori mirna, uhapšen osumnjičeni za izazivanje požara u Baru

Insajder pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski u Berlinu, sastanak sa Mercom pa video-samit sa Trampom, Ruteom i liderima EU

RTV pre 0 minuta
Oklopna vozila i barikade: Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu

Danas pre 0 minuta
Nacionalna garda na ulicama Vašingtona: 'Borba protiv kriminala i beskućnika'

BBC News pre 25 minuta