Tramp i Zelenski danas na virtuelnom sastanku uoči samita na Aljasci

Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp za danas planira onlajn sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, objavio je BBC.

Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za američki CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći navode iz Kremlja, piše da su telefonom podelili informacije o samitu na Aljasci. Rusija i Severna Koreja su produbile svoje veze u oblasti bezbednosti otkako je počela invazija na