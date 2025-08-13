Tramp i Zelenski danas na virtuelnom sastanku uoči samita na Aljasci
Nedeljnik pre 25 minuta
Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp za danas planira onlajn sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, objavio je BBC.
Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za američki CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći navode iz Kremlja, piše da su telefonom podelili informacije o samitu na Aljasci. Rusija i Severna Koreja su produbile svoje veze u oblasti bezbednosti otkako je počela invazija na