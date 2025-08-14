Incidenti i sukobi na protestima 'Srbijo, probudi se'

Više incidenata i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti zabeleženo je 13. avgusta na protestima "Srbijo, probudi se" u više gradova Srbije.

U Beogradu je doslo do više sukoba antivladinih demonstranata i policije kada su u jednom delu glavnog grada Srbije demonstranti pokušali da se približe sedištu vladajuće Srpske napredne stranke, što im policija nije dozvolila. U blizini Skupštine Srbije u centru Beograda bilo je napeto, a došlo je i do manjeg sukoba između pristalica vlasti, koji mesecima kampuju u tom delu grada, i antivladinih demonstranata. U Novom Sadu građani su uprkos kordonu policije uspeli