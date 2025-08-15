Gimnazijalci pozivaju na protest u Valjevo: "Došli smo do tačke sa koje više nema povratka"

Gimnazijalci iz Valjeva saopštili su da nemaju trenutno precizne podatke o broju povređenih tokom protesta u tom gradu sinoć. Pozvali su na novi protest u subotu, 16. avgusta. "Ono što vam možemo reći, i obećati je da dokle god postoje mladi ljudi u Valjevu, Valjevo neće pokleknuti", dodali su.

"Mi, budućnost grada Valjeva, Kolubarskog okruga, ali i Srbije, vas obaveštavamo da smo došli do tačke sa koje više nema povratka, na kojoj su lokalni šerifi spremni i na ubistvo sopstvene budućnosti zarad nečijih interesa i zaštite korumpiranog sistema čiji su deo već dugi niz godina", navode gimnazijalci. Naveli su i da nemaju podatke o broju i stepenu povređenih demonstranata koji su brutalno pretučeni od strane policije. "Sinoć u kasnim večernjim satima ko je