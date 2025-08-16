Erdogan: Sastanak Putina i Trampa dao nov podsticaj za rešavanje ukrajinskog sukoba

Vesti online pre 22 minuta  |  Sputnjik (K.D.)
Erdogan: Sastanak Putina i Trampa dao nov podsticaj za rešavanje ukrajinskog sukoba

Razgovor ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci dao je nov podsticaj rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je turski lider Redžep Tajip Erdogan.

“Razgovor između predsednika SAD Trampa i ruskog predsednika Putina na Aljasci dao je nov podsticaj potrazi za načinima za okončanje rusko-ukrajinskog rata. Pozdravljamo samit na Aljasci i nadamo se da će ovaj novi proces postaviti temelje za trajni mir uz učešće predsednika (Vladimira) Zelenskog”, napisao je Erdogan na društvenim mrežama. On je dodao da je Turska, sa svoje strane, spremna da pruži svaki doprinos uspostavljanju mira. Prethodno, Volstrit džornal,
