Jeftiniji krediti, 30 odsto niže kamate, rampa za marže i rast namirnica: Sve o novim ekonomskim merama na jednom mestu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju u 11 časova predstaviti nove ekonomske mere, koje će, kako je rekao, "biti najbolje za običan narod". Analizirali smo koje će se najvažnije stvari će se promeniti za novčanike građana.

Mere za sniženje cena i pomoć prema najavi, namenjene su siromašnijem delu građana, kroz sniženje cena cena osnovnih namirnica, kamatnih stopa na kredite, a na stolu su i mere koje bi trebalo da umanje efekte poskupljenja struje, i promenu propisa kojim bi se sprečili izvršitelji da oduzmu dužnicima jedini dom. Mere, između ostalog, podrazumevaju niže kamatne stope na potrošačke i gotovinske kredite - spuštanje kamata i do 30 ili 40 odsto. Vučić je naveo da će