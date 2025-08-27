Zelenski u panici: Rusija razara škole i stanove, hiljade domova u mraku

B92 pre 1 sat
Zelenski u panici: Rusija razara škole i stanove, hiljade domova u mraku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija nastavlja rat ignorišući međunarodne apele za obustavu nasilja i razaranja i da je zbog noćašnjeg napada ruskih dronova na civilnu infrastrukturu više od 100.000 domaćinstava ostalo bez struje.

"Potrebni su novi koraci i dodatni pritisak na Rusiju kako bi se zaustavili napadi i garantovala stvarna bezbednost", poručio je Zelenski. Kako je naveo ukrajinski predsednik, skoro sto bespilotnih letelica napalo je Poltavsku, Sumsku i Černigovsku oblast što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, dronom je pogođena i srednja škola u Harkovskoj oblasti, dok je u Hersonu pogođena stambena zgrada. Ukrajinsko
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu…

Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Blic pre 10 minuta
"Flamingo" ― ukrajinska raketa koja menja pravila igre i izaziva Moskvu

"Flamingo" ― ukrajinska raketa koja menja pravila igre i izaziva Moskvu

RTS pre 10 minuta
Peskov otkrio: Kako će Rusija i SAD ubuduće pregovarati o sukobu u Ukrajini

Peskov otkrio: Kako će Rusija i SAD ubuduće pregovarati o sukobu u Ukrajini

Pravda pre 25 minuta
Zelenski: Rusija nastavlja da ignoriše apele za obustavu nasilja i razaranja

Zelenski: Rusija nastavlja da ignoriše apele za obustavu nasilja i razaranja

NIN pre 1 sat
Putin odbio napad na Zelenskog! Zašto je odbio Orešnikom da gađa ukrajinskog predsednika!

Putin odbio napad na Zelenskog! Zašto je odbio Orešnikom da gađa ukrajinskog predsednika!

Alo pre 15 minuta
Zašto je Putin odbio da "orešnikom" gađa predsedništvo Ukrajine: Peskov odgovorio, pa pomenuo i Trampa

Zašto je Putin odbio da "orešnikom" gađa predsedništvo Ukrajine: Peskov odgovorio, pa pomenuo i Trampa

Večernje novosti pre 1 sat
Priveden agent Kijeva koji je pripremao teroristički napad

Priveden agent Kijeva koji je pripremao teroristički napad

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaHersonVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Sastanak Putina i Zelenskog treba da bude dobro pripremljen

Kremlj: Sastanak Putina i Zelenskog treba da bude dobro pripremljen

Beta pre 10 minuta
Izraelci dronovima ubili osam sirijskih vojnika u predgrađu Damaska

Izraelci dronovima ubili osam sirijskih vojnika u predgrađu Damaska

Nova pre 5 minuta
Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu…

Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Blic pre 10 minuta
Istorijski susret moćnika u Kini: "Šangajski duh" donosi novu globalnu ekonomsku strategiju

Istorijski susret moćnika u Kini: "Šangajski duh" donosi novu globalnu ekonomsku strategiju

Blic pre 10 minuta
Ukrinform: Glavni naftovod za snabdevanje Moskve eksplodirao, obustavljen dotok derivata ka prestonici

Ukrinform: Glavni naftovod za snabdevanje Moskve eksplodirao, obustavljen dotok derivata ka prestonici

Blic pre 5 minuta