Zelenski u panici: Rusija razara škole i stanove, hiljade domova u mraku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija nastavlja rat ignorišući međunarodne apele za obustavu nasilja i razaranja i da je zbog noćašnjeg napada ruskih dronova na civilnu infrastrukturu više od 100.000 domaćinstava ostalo bez struje.

"Potrebni su novi koraci i dodatni pritisak na Rusiju kako bi se zaustavili napadi i garantovala stvarna bezbednost", poručio je Zelenski. Kako je naveo ukrajinski predsednik, skoro sto bespilotnih letelica napalo je Poltavsku, Sumsku i Černigovsku oblast što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, dronom je pogođena i srednja škola u Harkovskoj oblasti, dok je u Hersonu pogođena stambena zgrada. Ukrajinsko