(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Beograd moguća meta, evo gde će još pasti puno kiše

Od danas do petka će u Srbiji biti sve toplije, očekuje se da živa u termometru dostigne 40 stepeni, a topli talas, prema najavama meteorologa, prekinuće u subotu prodor hladnijeg vazduha uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, vetar i lokalne nepogode. Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da ARW-IR lovac na superćelijske oluje najavljuje puno pljuskova i kiše u subotu, 30. avgusta popodne i uveče i da još jednu sličnu kišnu epizodu očekuje u utorak, 2. septembra.

- Dve kišne epizode su pred nama. Prva ide u subotu, 30. avgusta, druga u utorak, 2. septembra, popodne i uveče. U subotu se očekuje do 20 litara po metru kvadratnom kiše u subotu i subotu na nedelju, skoro ceo dan se očekuju padavine i u toku noći će biti povremeno kiše. U utorak, popodne, krajem dana i u toku noći, je jako slično, očekuje se isto količini padavina, od 15 do 20 litara po metru kvadratnom – kaže Ristić. Na pitanje gde se očekuju nepogode sa jakim