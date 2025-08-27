(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Beograd moguća meta, evo gde će još pasti puno kiše

Blic pre 7 minuta
(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Beograd moguća meta, evo gde će još pasti puno kiše

Od danas do petka će u Srbiji biti sve toplije, očekuje se da živa u termometru dostigne 40 stepeni, a topli talas, prema najavama meteorologa, prekinuće u subotu prodor hladnijeg vazduha uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, vetar i lokalne nepogode. Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da ARW-IR lovac na superćelijske oluje najavljuje puno pljuskova i kiše u subotu, 30. avgusta popodne i uveče i da još jednu sličnu kišnu epizodu očekuje u utorak, 2. septembra.

- Dve kišne epizode su pred nama. Prva ide u subotu, 30. avgusta, druga u utorak, 2. septembra, popodne i uveče. U subotu se očekuje do 20 litara po metru kvadratnom kiše u subotu i subotu na nedelju, skoro ceo dan se očekuju padavine i u toku noći će biti povremeno kiše. U utorak, popodne, krajem dana i u toku noći, je jako slično, očekuje se isto količini padavina, od 15 do 20 litara po metru kvadratnom – kaže Ristić. Na pitanje gde se očekuju nepogode sa jakim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Pašće puno kiše ovog dana, Beograd moguća meta, evo gde će još da…

(Mape) lovac na superćelije otkriva gde stižu nepogode: Pašće puno kiše ovog dana, Beograd moguća meta, evo gde će još da pljušti

Blic pre 1 sat
Upozorenje na visoke temperature

Upozorenje na visoke temperature

Vesti online pre 1 sat
Pakleni talas udara Srbiju! 40 stepeni, a onda kreće prava kataklizma i oluje!

Pakleni talas udara Srbiju! 40 stepeni, a onda kreće prava kataklizma i oluje!

Alo pre 1 sat
Sutra sunčano i veoma toplo

Sutra sunčano i veoma toplo

Novi magazin pre 2 sata
Sutra u Novom Sadu još toplije, u petak najviša temperatura ove nedelje, pa blago zahlađenje

Sutra u Novom Sadu još toplije, u petak najviša temperatura ove nedelje, pa blago zahlađenje

Radio 021 pre 2 sata
Gori asfalt širom regiona, a u ovim mestima jutros izmeren -1 stepen! Neverovatne temperature uoči paklenih 40 stepeni

Gori asfalt širom regiona, a u ovim mestima jutros izmeren -1 stepen! Neverovatne temperature uoči paklenih 40 stepeni

Blic pre 3 sata
Leto se vratilo, ali na kratko

Leto se vratilo, ali na kratko

Ozon press pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Godina u poljoprivredi za zaborav: Klimatske promene i nedostatak sistema

Godina u poljoprivredi za zaborav: Klimatske promene i nedostatak sistema

Mašina pre 12 minuta
Protestno okupljanje ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policijski kordon ispred zgrade, a unutra policija

Protestno okupljanje ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policijski kordon ispred zgrade, a unutra policija

N1 Info pre 7 minuta
Tejlor Svift: Ko je njen verenik Travis Kels

Tejlor Svift: Ko je njen verenik Travis Kels

BBC News pre 37 minuta
Studenti i građani ispred Filozofskog u Novom Sadu: Kordon policije blokira ulaz (FOTO, VIDEO)

Studenti i građani ispred Filozofskog u Novom Sadu: Kordon policije blokira ulaz (FOTO, VIDEO)

Danas pre 42 minuta
Deca sa dijabetesom uskoro dobijaju protokol za vrtiće: Jasna pravila ishrane, igre i bezbednosti

Deca sa dijabetesom uskoro dobijaju protokol za vrtiće: Jasna pravila ishrane, igre i bezbednosti

Euronews pre 37 minuta