Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 podeoka

Glas Zapadne Srbije pre 32 minuta
Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 podeoka

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 7 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. RHMZ upozorava da će u četvrtak i petak biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u četvrtak od 32 do 37 stepeni, a u petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura dostići 33 stepena. U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

RHMZ ima upozorenje: Temperature i do 39 stepeni

RHMZ ima upozorenje: Temperature i do 39 stepeni

Danas pre 48 minuta
VREME DANAS: Sunčano i toplo, sa slabim vetrom

VREME DANAS: Sunčano i toplo, sa slabim vetrom

Nedeljnik pre 58 minuta
Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pretežno sunčano i toplo

Novi magazin pre 8 minuta
Stiže ekstremno toplo vreme: Vruće i suvo do petka, a onda nas očekuje oluja i pad temperatura

Stiže ekstremno toplo vreme: Vruće i suvo do petka, a onda nas očekuje oluja i pad temperatura

Euronews pre 1 sat
Sunčano i toplo , za vikend kiša

Sunčano i toplo , za vikend kiša

Zoom UE pre 1 sat
Hitno se oglasio RHMZ! Posebno upozorenje izdato za Beograd: Meteoalarmi već "gore", a evo kada prelaze U crveno (foto)

Hitno se oglasio RHMZ! Posebno upozorenje izdato za Beograd: Meteoalarmi već "gore", a evo kada prelaze U crveno (foto)

Blic pre 1 sat
Hitno se oglasio RHMZ! Posebno upozorenje izdato za Beograd: Meteoalarmi već "gore", a evo kada prelaze U crveno (foto)

Hitno se oglasio RHMZ! Posebno upozorenje izdato za Beograd: Meteoalarmi već "gore", a evo kada prelaze U crveno (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

N1 Info pre 3 minuta
CLS: Budžet za Ekspo uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu

CLS: Budžet za Ekspo uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu

N1 Info pre 32 minuta
Tematske radionice za izradu akcionog plana za rešavanje problema zaštite životne sredine

Tematske radionice za izradu akcionog plana za rešavanje problema zaštite životne sredine

Plus online pre 18 minuta
Naslovne strane za sredu, 27. avgust 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 27. avgust 2025. godine

Beta pre 38 minuta
Kina poslala protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara o Kineskom ratu

Kina poslala protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara o Kineskom ratu

Beta pre 8 minuta