Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 podeoka

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 7 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. RHMZ upozorava da će u četvrtak i petak biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u četvrtak od 32 do 37 stepeni, a u petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura dostići 33 stepena. U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i