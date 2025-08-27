Peskov otkrio: Kako će Rusija i SAD ubuduće pregovarati o sukobu u Ukrajini

Rusija nada da će posrednički napori Donalda Trampa u rešavanju ukrajinskog pitanja biti nastavljeni, jer su važni, poručio je portparol Kremlja.

Rusija je i dalje opredeljena za političko-diplomatsko rešavanje ukrajinskog konflikta, izjavio je portparol šefa ruske države Dmitrij Peskov. Dodao je da zasad nema tačnih rokova za novi sastanak pregovaračkih timova Rusije i Ukrajine, napomenuvši da su šefovi tih pregovaračkih grupa u međusobnom kontaktu. Što se tiče mogućih kontakta između Rusije i Ukrajine na visokom ili najvišem nivou, portparol Kremlja je naglasio da oni moraju biti temeljno pripremljeni kako