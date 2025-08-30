FIBA kaznila Petruševa!

B92 pre 4 sati
FIBA kaznila Petruševa!

Po završetku utakmice Srbija - Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva (80:69), disciplinski sudija FIBA doneo je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa.

Odluka je doneta na osnovu članova 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR, prema kojima je Petruševu izrečena uslovna suspenzija od jedne utakmice u naredne tri godine. U prevodu – Petrušev će moći da igra već protiv Letonije. Ukoliko se ovakav ili sličan prekršaj ponovi, automatski se aktivira suspenzija od jedne utakmice. Uz to igrač je i novčano kažnjen iznosom od 5.000 evra, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članu 1-170 FIBA pravilnika Prema FIBA
