SAD prete Rusiji: Putine, suočićeš se sa…

B92 pre 4 sati
Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju na hitnom sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme korake koji će voditi ka miru i da se sastane sa predstavnicima Ukrajine, ili će se suoči sa mogućim sankcijama, javlja danas Gardijan.

Na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN, koji je sazvan juče nakon što je u raketnim napadima na Kijev tokom noći u četvrtak, 28. avgusta poginulo najmanje 23 osoba, američki diplomata Džon Keli je rekao da napadi "bacaju sumnju na ozbiljnost ruske želje za mirom" i zahtevao je da "napadi na civilna područja moraju odmah prestati". Rekao je da se ruski i ukrajinski predsednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski moraju složiti oko sastanka, i ponovio je upozorenje
