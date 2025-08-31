Sve škole otvaraju sutra svoja vrata

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji sutra počinje nova školska godina.

Vrata osnovnih škola biće otvorena za 530.000 đaka, među kojima je 65.000 učenika prvog razreda. Prema podacima Ministarstva prosvete, u srednju školu sutra polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Kako navode u ministarstvu, tačan broj učenika biće poznat do kraja septembra, nakon što škole unesu podatke o učenicima u elektronski Dnevnik. Iz Ministarstva podsećaju da su obezbeđeni besplatni udžbenici za određene kategorije osnovaca u predstojećoj