"Zaslepljen" avion Ursule fon der Lajen: Drama na nebu iznad Bugarske, područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala

Avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen bio je prinuđen da sleti uz pomoć papirnih mapa zbog ometanja GPS signala prilikom približavanja aerodromu u Plovdivu u Bugarskoj.

Fajnenšel tajms (FT) piše da se incident smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je celokupno područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala. Fon der Lajen je bila na turneji po istočnoevropskim državama EU kako bi razgovarala o jačanju odbrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije protiv Ukrajine. "Čitavo područje aerodroma ostalo je bez GPS signala", rekao je jedan od zvaničnika i dodao da se nesumnjivo radilo o smetnjama. Nakon što je avion kružio oko