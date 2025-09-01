GUR: Pogođeni ruski helikopteri i tegljač na Krimu; Kremlj objasnio zašto su na Putinovom automobilu kineske registarske tablice

RTS pre 14 minuta
GUR: Pogođeni ruski helikopteri i tegljač na Krimu; Kremlj objasnio zašto su na Putinovom automobilu kineske registarske…

Rat u Ukrajini – 1.286. dan. Borbeni dronovi GUR-a pogodili su dva helikoptera Mi-8 u ruskoj avio-bazi na Krimu i tegljač u Sevastopoljskom zalivu, objavila je Glavna obaveštajna uprava Ukrajine. Šef Kremlja, Vladimir Putin izjavio je na samitu ŠOS-a, da ova kriza nije nastala kao rezultat napada Rusije na Ukrajinu, već kao rezultat državnog udara u Ukrajini, koji je podržao i izazvao Zapad.

Ukrajinska policija ne isključuje umešanost Rusije u Parubijevo ubistvo Zamenik šefa Nacionalne policije i načelnik Kriminalističke policije Andrej Nebitov izjavio je da policija ne isključuje ruski trag u ubistvu političara Andrija Parubija, a prema jednoj verziji, ubistvo je mogla da naruči Ruska Federacija. "Službenici za sprovođenje zakona rade na svim mogućim motivima i ne odbacuju nijednu verziju. Istražne i operativne grupe rade na odvojenim verzijama... Ne
