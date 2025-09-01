Putin: Moraju biti uklonjeni koreni ukrajinske krize; Zelenski: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Parubija

RTS pre 39 minuta
Putin: Moraju biti uklonjeni koreni ukrajinske krize; Zelenski: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Parubija

Rat u Ukrajini – 1.286. dan. Šef Kremlja, Vladimir Putin izjavio je na samitu ŠOS-a, da ova ova kriza nije nastala kao rezultat napada Rusije na Ukrajinu, već kao rezultat državnog udara u Ukrajini, koji je podržao i izazvao Zapad. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvdio je da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija.

Ruski udar na Zaporožje, poginule dve osobe Dve osobe su poginule u ruskom vazdušnom napadu navođenim bombama na Zaporošku oblast, saopštio je načelnik Regionalne vojne administracije Ivan Fedorov. "Ruske snage su izvele napad navođenim bombama na selo Omeljnik. Uništeno je više kuća. U jednoj od njih nastradali su supružnici, muškarac i žena, oboje stari 64 godine", izvestio je Fedorov na Telegramu. Naveo je da je u prethodna 24 časa, ruska vojska izvela ukupno
